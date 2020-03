Zweifelhafte Begründung

Es sei alles ordnungsgemäß abgelaufen. So einfach fiel die Reaktion des Bundesverkehrsministeriums angesichts neuer Vorwürfe aus, wonach durch das Löschen von Handydaten die Arbeit des Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut behindert worden sei. Obleute der Opposition kritisierten Minister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag scharf, nachdem dessen Ressort das Gremium informiert hatte. Scheuer ließ per Twitter die Vorwürfe zurückweisen.

Über den Kurznachrichtendienst teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag nachmittag mit, dass nach der Umstellung auf Apple-Geräte die dienstlich genutzten Mobiltelefone der Marke Blackberry zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 »an die IT zurückgegeben« und »routinemäßig zurückgesetzt« worden seien. Es sei zudem »irrelevant, ob alte Diensthandys noch existieren oder nicht«, da »alle sachrelevanten Daten und Dokumente« ohne...