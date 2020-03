Grenzen dicht für das Virus

Auch Venezuela hat seine ersten Corona-Fälle. Am Freitag gab Vizepräsidentin Delcy Rodríguez laut dem Nachrichtensender Telesur bekannt, dass zwei Bürger positiv getestet worden seien. Öffentliche Versammlungen seien vorerst nicht erlaubt, wer öffentliche Verkehrsmittel nutzen wolle, müsse eine Maske tragen.

Bereits am Donnerstag hatte Staatschef Nicolas Maduro präventive Maßnahmen angekündigt, um die Ausbreitung der Krankheit in dem südamerikanischen Land einzudämmen. Wie er in einer vom staatlichen Fernsehen VTV übertragenen Ansprache mitteilte, werden ab diesem Sonntag alle Flüge aus Europa und Kolumbien für einen Monat ausgesetzt. Auch eine Schließung der Landgrenzen zu Kolumbien und Brasilien wollte Maduro nicht ausschließen. Zugleich forderte er den kolumbianischen Staatschef Iván Duque zum gemeinsamen Handeln im Interesse des Schutzes beider Länder auf, »so wie es alle Regierungen der Welt tun«. Man wolle die Zusammenarbeit: »Schieben wir unsere Di...