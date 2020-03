»Ihre Kampagnen sind in letzter Zeit gefloppt«

Die »Identitäre Bewegung« (IB) will im Keller eines Hauses in der Ramperstorffergasse in Wien-Margareten ein »patriotisches Zentrum« eröffnen. Was darf man sich darunter vorstellen?

Die Räumlichkeiten werden seit 2017 von einem uns schon länger bekannten Immobilienhändler angemietet, der zunächst nicht verraten wollte, was er damit vorhat. Dann ergaben Recherchen, dass dort ein »patriotisches Zentrum« der »Identitären« im Aufbau ist. Aktuell finden Umbauarbeiten statt. Wir gehen davon aus, dass Ähnliches geplant ist wie in anderen Einrichtungen der »Identitären«. Nämlich, dass dieser Ort als Schulungs- und Vernetzungsraum sowie als Kampfsportzentrum dienen wird. Die Fenster des Kellers sind bereits zubetoniert worden. Das lässt darauf schließen, dass man auf keinen Fall reinsehen können soll. Martin Sellner (Chef der »Identitären Bewegung Österreich«, jW) spricht von einem »Infokriegskeller«. Sie wollen Strukturen schaffen, über die sie ihre rechtsextreme...