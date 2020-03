USA rüsten gegen Venezuela

Die USA wollen ihre militärische Präsenz in Lateinamerika bis Ende des Jahres weiter ausbauen. Wie der Befehlshaber des Südkommandos der US-Streitkräfte (»Southcom«), Admiral Craig Faller, am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Senatsausschuss für Streitkräfte im Kongress in Washington erklärte, gelte der zusätzliche Aufwand vor allem der »Befriedung« der Situation in Venezuela, richte sich aber auch gegen »die Bedrohung der Region« durch Russland, China und Kuba. Faller kündigte den Einsatz von mehr »Schiffen, Flugzeugen und Sicherheitskräften« an, um das »Engagement der USA für Demokratie« in Lateinamerika und der Karibik »zu Wasser, zu Land, in der Luft, im Weltraum und in der Kybernetik« zu verstärken. Als Chef des Südkommandos ist Faller für die Koordination und Führung aller militärischen Operationen der USA in Lateinamerika verantwortlich. Nach der Anhörung forderte der Admiral den Kongress auf, den Haushalt für »Southcom« aufzustocken, um für die »Herausf...