»Nichts ist mehr normal«

Die europäischen Faschisten haben ein neues Reiseziel: Griechenland. Am Evros, dem Grenzfluss zur Türkei, und auf der Insel Lesbos sammeln sich seit Tagen nicht nur heimische rechte Schläger, um Flüchtlinge und Journalisten zu verprügeln, sondern auch parlamentarische Gesandte aus Frankreich, Belgien und der griechischen Hauptstadt Athen. Formationen wie das französische Rassemblement National (RN) der Marine Le Pen und der belgisch-flandrische Vlaams Belang haben erkannt, welch erstklassigen politischen Zündstoff die Katastrophe am Rande der Europäischen Union ihnen bietet. Am vergangen Montag waren unter anderem Le Pens Stellvertreter Jordan Bardella, dessen RN-Kollege Jérôme Rivière sowie die Belgier Dries van Langenhove und Tom Vandendriessche am Evros »zu Gast«. Rivière wiederholte vor griechischen Journalisten, was bei ihm zu Hause in Frankreich wenige Tage vor den Kommunalwahlen längst zum Kriegsvokabular gehört: Die durch den Stacheldrahtverhau bl...