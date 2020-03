»Blutbad in der US-Ölindustrie«

In der US-Frackingindustrie macht sich seit dem Wochenende Alarmstimmung, fast schon Panik breit. Der Einbruch des Ölpreises im Februar aufgrund der Coronakrise hatte in der Branche ernste Sorgen ausgelöst. Fracking ist teuer, es erfordert in relativ kurzen Abständen kostspielige Bohrungen; sinkt der Ölpreis zu stark, dann rentiert es sich recht schnell nicht mehr. Entsprechend stürzten die Kurse von US-Frackingunternehmen zu Wochenbeginn, als der saudisch-russische Preiskrieg den Ölpreis in den Kollaps trieb, reihenweise ab – um 39 (Parsley Energy), 45 (Diamondback Energy) oder sogar 52 Prozent (Occidental Petroleum). Erste Firmen gaben eine Verringerung ihrer Förderaktivitäten bekannt. Scott Sheffield, Chef des Frackingunternehmens Pioneer Natural Resources, ließ sich mit der Einschätzung zitieren, bei einem anhaltend niedrigen Ölpreis könnten binnen zwei Jahren bis zu ...