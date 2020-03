»Kinder sind regelmäßig Gewalt ausgesetzt«

Angesichts der katastrophalen Zustände auf der griechischen Insel Lesbos hat Ihre Organisation am vergangenen Sonntag eine Evakuierungsmission für Kinder und Mütter gestartet. Was planen Sie?

Wir wollen ein Flugzeug chartern, das sie dort so schnell wie möglich herausholt. Kinder, Mütter, schwangere Frauen, Familien sollen per Direktflug von Lesbos nach Berlin gebracht und anschließend hier verteilt werden. Ein Erkundungsteam von uns ist derzeit vor Ort. Was sie auf Lesbos gesehen haben, ist viel schlimmer als alles, was wir erwartet haben. So erfuhr unser Team von einem Flüchtlingsjungen, der von acht Männern vergewaltigt wurde. Das sind grauenhafte Zustände.

Laut Berichten sind auf Lesbos etwa 20.000 Flüchtlinge auf einem für 3.000 Menschen ausgelegten Gelände eingepfercht, vegetieren in behelfsmäßigen Zelten oder ganz ohne Dach. Die hygienischen Zustände seien desaströs.

Diese Angaben treffen zu. Und von den 20.000 sind etwa 40 Prozent Kinder, von dene...