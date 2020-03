Nachschlag: Wider die Rollenbilder

Früher war es so einfach in der Geschichtswissenschaft: Männer taten dies und jenes und Frauen, ja Frauen waren halt da und haben sich um das Wohl der Herrscher, Krieger pp. und die Kinder gekümmert. Dass Rollenzuschreibungen nicht in die Gene des Menschen eingeschrieben sind, ist vielen, wenn auch nicht jedem Historiker, schon länger k...