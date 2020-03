Auf der Hufeisenspur

Es dauerte bis zum »Fall Kemmerich«. Mehr als 200 von Neonazis verübte Morde hatten es nicht vermocht, nicht die Aufdeckung mehrerer Terrorgruppen nach dem NSU und auch nicht der antisemitische Anschlag in Halle. Nein, erst nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit der Unterstützung der AfD-Fraktion wurde in den Leitmedien die Frage diskutiert, ob denn die Extremismustheorie und deren Hufeisenmetapher die Wirklichkeit angemessen darstellen.

Zunächst indes trug Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, am 18. Februar in der Welt »Ein Lob der Hufeisentheorie« vor, zog dabei Hannah Arendt und deren Hauptwerk »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« als Kronzeugin heran und verkürzte deren Ansatz ebenso wie er ihn verfälschte: Die Hufeisentheorie besage, so Buschmann, »dass sich die Wirklichkeit linker und rechter Politik um so mehr ähnelt, je radikaler sie wird. (…) Je ...