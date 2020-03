Kuba rüstet sich

Die kubanische Regierung will Bevölkerung und Besucher der Insel mit einer Reihe aufeinander abgestimmter Maßnahmen vor den Gefahren einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Obwohl die Lungenkrankheit »Covid-19« Kuba noch nicht erreicht habe, stelle das Virus eine ernstzunehmende Gefahr dar, sagte Premierminister Manuel Marrero Cruz am Montag abend (Ortszeit) in der Fernsehsendung »Mesa Redonda«. Der Regierungschef, sein Stellvertreter Roberto Morales Ojeda und Gesundheitsminister José Portal Miranda erläuterten Einzelheiten des Ende vergangener Woche beschlossenen Präventionsprogramms.

Da es bisher noch keinen bestätigten Infektionsfall in Kuba gebe, bestehe der erste Schritt darin, das Risiko einer Einschleppung des Virus über Häfen und Flughäfen zu vermeiden oder zumindest zu minimieren, erklärte Portal Miranda. So würden Ärzte den Kapitän eines Flugzeuges bereits vor der Landung über Funk befragen, ob Mitglieder der Besatzung oder Passagiere Sym...