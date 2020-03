Anders leben

»Wofür es sich zu leben lohnt« lautete im Januar das Thema des Philosophie-Magazins. Derweil die Zeit sich dem »Traum vom anderen Leben« verschrieb – sie hatte nämlich herausgefunden, dass »Millionen Deutsche sich nach mehr Sinn und Abwechslung in ihrer (hamsterhaften) Arbeit sehnen«. Für die liberale Zeit hilft da vor allem ein »Berufswechsel«. Vielleicht ja so wie bei dem Berufsoffizier und Informatiker Sebastian Hilpert, den der Kasernenstumpfsinn derart depressiv gemacht hatte, dass er ein Praktikum als Wildhüter in Namibia begann, und dann noch eins und noch eins – bis er einer war und schließlich ein Buch darüber schrieb, das »Überleben« heißt.

Braucht es ein Leiden an der Arbeit, um sich eine andere Tätigkeit auszumalen? Die DDR-Biologin Carmen Rohrbach arbeitete, vom Westen freigekauft, als Verhaltensforscherin am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Bayern. Im Auftrag des Instituts erforschte sie ein Jahr lang das Verhalten der Meerec...