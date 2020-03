Ermittlungen zu »MH 17«: Bei der Rekonstruktion des Absturzes auf Indizien angewiesen

Was am Nachmittag des 17. Juli 2014 am Himmel über dem Donbass geschah, ist auch bei Prozessbeginn noch nicht zweifelsfrei geklärt. Das westliche Narrativ besagt, dass »eine russische ›Buk‹-Rakete« die Maschine abgeschossen habe. Das klingt eindeutig, ist es aber nicht. Denn unstrittig ist nur, dass die ›Buk‹-Raketen in der Sowjetunion von einem Betrieb in der Russischen Sowjetrepublik produziert wurden. Von da wurden sie aber an die damals noch gemeinsame Armee verteilt. Etliche Abschussrampen gelangten auch in die Ukraine und wurden von der dortigen Armee 1991 in die eigenen Bestände eingereiht. Es hätte also zumindest theoretisch auch eine ukrainische Rakete sein können. Oder eine ukrainische, die den Aufständischen bei der Eroberung von Teilen des Donbass in die Hände gefallen war. Russland hat behauptet, seine Raketen dieses Typs schon vor 2011 außer Dienst gestellt und verschrottet zu haben.

Unstrittig ist, dass die Aufständischen im Donbass im Somm...