Jenseits der Klippe

Dieser Tage erscheint »Vielleicht Hunsrück« im Haffmans-Verlag bei Zweitausendeins, Jürgen Roths »Jahresroman«, aus dem wir hier einen redaktionell gekürzten Auszug drucken. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Neuste Perle aus der Welt der Lemming-Rhetorik: »Deshalb glaube ich und hoffe ich, dass wir auch manche Klippe noch überwinden können, wenngleich ich noch nicht weiß, wie das endgültige Resultat aussehen wird.« (Merkel vor dem G-20-Gipfel 2017 in Hamburg)

*

Die Photos von verrammelten Geschäften in Hamburg, von eingekesselten und brutal geräumten Zeltlagern, von Sperrzonen, Polizistengruppierungen und Kordons an jeder Ecke: Hamburg in jenem Kriegszustand, in dem sich die Erde längst befindet und den die angeblichen Damen und Herren des Universums, gewiss noch manche Klippe überwindend, jetzt, wie es aussieht, mit endgültigen Resultaten beenden werden.

*

Auftritt meines Hausrotschwanzes: Höchstens einen halbe...