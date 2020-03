Die Wahrheit über den 25. Spieltag

Nach den hysterischen Reaktionen der Fußballbosse und vor allem der Kommentatoren auf die Proteste gegen Dietmar Hopp und den DFB während des 24. Spieltags meldeten sich unter der Woche auch ein paar Leute zu Wort, die ihren Verstand noch nicht an der Garderobe des Verbands abgegeben hatten. Selbst den Verantwortlichen dämmerte, dass sie sich möglicherweise ein bisschen blamiert hatten. In den Stadien waren nun Banner zu sehen, die etwas ironischer und sarkastischer auf Hopp und den DFB eingingen, die Kritik wird inhaltlich. Leider war das beste Transparent nicht von den BVB-Anhängern, sondern von Schalke-Fans, die sich auch ein wenig selbst unterhalten mussten während des Spiels gegen Hoffenheim, das leistungsgerecht 1:1 ausging: »Wir entschuldigen uns bei allen Huren, sie mit Herrn Hopp in Verbindung gebracht zu haben«. Die Gladbacher Fans zeigten sich zwar humorlos, brachten die Sache aber auf den Punkt: »Fußball-Mafia DFB«. Ausgerechnet in Kaiserslaut...