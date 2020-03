Die Hölle, in der wir immer waren

»Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny«, kurz: »Mahagonny«, war nach der »Dreigroschenoper« das zweite von Bertolt Brecht und Kurt Weill gemeinsam verfasste Werk. Es hat als eine der ganz wenigen deutschen Opern des 20. Jahrhunderts seine Frische und Aktualität bis heute bewahrt. Das Werk wird auch international aufgeführt, so zuletzt in London, Los Angeles und Aix en Provence. Ein Grund für die anhaltende Beliebtheit sind sicherlich die »Roaring Twenties«, doch besitzt »Mahagonny«, zumindest in den besseren Produktionen, eine darüber hinaus gehende Relevanz, da es tiefer liegende Probleme anspricht.

Mythos Weimar

In Deutschland scheint man den zum Mythos erklärten 1920er Jahren gänzlich erlegen zu sein. Deren Wiederkehr wurde bereits im Januar 2020 ausgerufen: »Die 20er sind – wieder – da!«, ohne dass die politischen oder kulturellen Bedingungen dieser Zeit kritisch reflektiert würden oder auch nur im einzelnen bekannt wären. Man belässt es statt dessen ...