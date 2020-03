21 Prozent Ausgeschlossene

Die Zionisten haben es, wenn auch nicht völlig unwidersprochen, geschafft, jede auch nur theoretische Überlegung, Israel könne eine Art von Apartheidstaat sein oder sich in diese Richtung entwickeln, als schlimmsten Antisemitismus zu brandmarken. Trotzdem weisen die Fakten genau darauf hin: 21 Prozent der israelischen Bevölkerung werden systematisch und total von jeder politischen Einflussnahme ausgeschlossen, weil sie Araberinnen und Araber sind. Erstere dürfen zwar z. B. in Uniform für israelische Medien posieren und davon träumen, die erste Polizeipräsidentin ihres Landes mit Kopftuch zu werden. Aber einen arabischen Minister oder gar eine arabische Ministerin gab es in Israel noch nie, seit Gründung des zionistischen Staats 1948.

Ein Ausdruck der Problematik ist, dass die fast ausschließlich arabische Gemeinsame Liste zwar drittstärkste Fraktion in der Knesset, ist, aber in allen Berechnungen über mögliche Regierungsbildungen nicht die geringste Rolle...