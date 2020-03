Der Lenz ist da

Mittwoch morgen nach Leverkusen zum DFB-Viertelfinale mit dem Bus. Es wird sich eingesungen mit wüsten Sprechgesängen über Jürgen Klinsmann und das Zerdeppern von Herthas Bau-Weißen. Angekommen in Leverkusen glitzert der Vater Rhein, Scharbockskraut und Zaubernuss blühen schon, und was macht Unions eleganter Mittelläufer Christopher Lenz? – er foult in der 70. Minute vor unserem Tor, fliegt vom Platz und die Partie kippt. Bis dahin hatten die Eisernen dieses Champions-League-Team im Griff, Marius Bülter hatte sich sich in der 39. Minute mit einem Tempolauf auf der rechten Seite durchgesetzt und Markus Ingvartson seine Flanke zum 1:0 für Union eing...