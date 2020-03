Der Standpunkt des Proletariats

Am Donnerstag wurde der Philosoph Erich Hahn 90 Jahre alt. Aus diesem Anlass veröffentlichen wir einen Auszug aus seinem 2017 im Berliner Aurora-Verlag erschienenen Buch »Lukács und der orthodoxe Marxismus. Eine Studie zu ›Geschichte und Klassenbewusstsein‹«. In dem Band untersucht Hahn die 1923 veröffentlichte Aufsatzsammlung des ungarischen Philosophen Georg Lukács (1885–1971), ihre Wirkung und ihre Stellung in der Geschichte des marxistischen Denkens. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Die Veränderungen der Welt seit dem Ende des 20. Jahrhunderts, besonders die Niederlage des Sozialismus, haben die heutige Linke zu einer gründlichen Selbstverständigung gezwungen, die sich auf ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erstreckt. Ökonomische, politische, ideologische, kulturelle, historische, philosophische, psychologische und anthropologische Analysen und Probleme stehen an.

Man sollte meinen, es sei selbstverständli...