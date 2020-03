US-Öl für Osteuropa

Anfang Februar besuchte US-Außenminister Michael Pompeo Minsk und machte seinem Gastgeber Alexander Lukaschenko ein Angebot: »Wir sind der größte Ölproduzent der Welt und können den Ölbedarf von Belarus zu 100 Prozent decken. Alles, was Sie tun müssen, ist, uns zu sagen, was Sie brauchen.« Einen Monat später teilte der polnische Pipelinebetreiber PERN mit, dass er das liefern werde, was Pompeo für seine geopolitische Vision der Umstellung der belarussischen Wirtschaft braucht: die technische Möglichkeit, Öl auch nach Osten zu pumpen.

Durch Polen verläuft der Nordstrang der in den 1960er Jahren gebauten Ölpipeline »Druschba«. Sie war damals installiert worden, um die sozialistischen Länder Europas mit sowjetischem Öl zu versorgen. Jetzt soll ein 250 Kilometer langer Abschnitt von der polnischen Raffinerie in Plock an der mittleren Weichsel bis zur polnisch-belarussischen Grenze umgebaut werden, um sogenannte Reverse-Flow-Lieferungen in Schubumkehr in Richt...