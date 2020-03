Neonazis und »Wutbürger«

Insgesamt 13 Personen rechnen die Ermittler der behördenintern als »Gruppe S.« bezeichneten rechten Zelle zu. Auffällig ist sowohl die relativ breite geographische Verteilung der Mitglieder als auch deren Herkunft aus unterschiedlichen extrem rechten Milieus. Dies unterscheidet die »Gruppe S.« von den meisten anderen rechtsterroristischen Gruppierungen, die in den letzten Jahren enttarnt werden konnten. Denn in der Regel wurden solche von Personen gebildet, die am selben Ort lebten und sich in denselben politischen oder subkulturellen Szenen bewegten. Dies trifft etwa auf das Kerntrio des NSU aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zu, die sich in einem Jugendclub in Jena angefreundet hatten. Gruppierungen wie »Bürgerwehr Freital« oder »Revolution Chemnitz« bildeten sich jeweils an einem Ort. Dagegen lebten die Mitglieder der »Gruppe S.« in verschiedenen Städten in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Unter ihnen befinden ...