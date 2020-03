Salbe und Schmerzmittel

Der Arbeitstag auf dem Bau dauert oft bis zu elf Stunden, die An- und Rückreisezeit zählt nicht als Arbeitszeit. Der nach vierzig Arbeitsjahren frühpensionierte Bauarbeiter Antonio Ruberto erinnert sich ungern: »Schon am Morgen herrschte riesiger Termindruck, am Abend war ich zu müde, um die ›Tagesschau‹ zu schauen und mit meiner Familie zusammenzusein.« Der Maurerlehrling Marius erlebt denselben Arbeitsstress: »Wenn wir auf einer Baustelle anfangen, gibt es oft schon eine Verspätung, und wir sollen dann den Rückstand aufholen. Das geht auf Kosten der Gesundheit und der Arbeitssicherheit.«

Angesichts dieser Situation hat die schweizerische Gewerkschaft Unia eine Umfrage unter 12.000 Bauarbeitern durchgeführt, deren Ergebnisse sie am 25. Februar in Bern vorstellte. Zwischen 70 und 80 Prozent der Befragten bestätigen demnach, dass der Termindruck in den vergangenen Jahren zugenommen und zu mehr Stress geführt habe. Als häufigste Folgen werden genannt: »Mein...