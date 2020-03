Wie kommt das? Eine deutsche Olympiahoffnung und Laotse

Am Anfang meiner Karriere habe ich noch gar nicht über die Olympischen Spiele nachgedacht«, sagt Jonathan Horne (31) aus Kaiserslautern. »Jetzt bin ich einfach glücklich, dass wir dabei sind und dann auch noch im Geburtsland des Karate antreten dürfen.« Horne will im Sommer in Tokio im Kumite antreten, einer Disziplin des Karate. »Für mich ist das Ziel immer Gold, bei jedem Turnier«, versichert er im ausführlichen Gespräch mit dem Sportinformationsdienst (Sid).

Horne ist in der Klasse über 75 Kilogramm, dem Schwergewicht, sechsfacher Europameister und Weltmeister von 2018. Derzeit führt er die Weltrangliste an. Bei der Olympiapremiere seiner Sportart in Tokio könnte er der erste und letzte Olympiasieger werden, denn bei der nächsten Austragung der Sommerspiele in Paris 2024 steht die Kampfkunst nicht mehr auf dem Programm. »Man kann Geschichte schreiben«, meint Horne dazu: »Und ich schreibe gerne Geschichte.«

Das Gespräch mit dem Sid kehrt noch einmal an ...