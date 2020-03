Ist es sehr schlimm?

Ein Leben ohne Printmusikmagazine ist möglich – aber sinnlos? Die gute alte Popkulturtante Spex weg, das (Klub-)Elektronikmagazin Groove gewesen, das HipHop-Fachblatt Juice mausetot. Zuvor waren schon ein paar andere Titel auf der Strecke geblieben. So ist das im Kapitalismus, stimmen die Zahlen nicht, bist du raus. Früher oder etwas später. Aber ist das wirklich so schlimm, dass es sie nicht mehr gibt? Hat sich das Reden über Musik, vor allem über Pop, der vielleicht, vielleicht aber auch nicht in einer schweren Krise steckt, nicht bereits vor vielen Jahren in die Feuilletons der Tages- und Wochenzeitungen verlagert? Stimmten vielleicht auch deshalb die Zahlen nicht mehr? Ist das Internet schuld bzw. hat sich »bloß« der Vertriebsweg des einen oder anderen Titels geändert? Oder steckt sie tatsächlich in ernsthaften Schwierigkeiten, die Reflexion über Musik, über Pop? Hört keiner mehr zu oder nur noch sich selbst? Will niemand mehr belehrt werden? Ist Pop ...