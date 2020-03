Putins Wunderwaffe des Tages: Polnische Wildtiere

Einstweilen ist die größte Attraktion des polnischen Dorfes Redzikowo bei Slupsk ein Wasserpark, wie ihn sich viele Bürgermeister nach dem EU-Beitritt des Landes als Denkmal errichtet haben. In diesem Jahr wird sich das jedoch ändern. Dann nämlich wird nördlich der Ortschaft eine Basis des Raketenabwehrsystems Aegis der US-Army in Betrieb genommen, das Russland als Bedrohung seiner Zweitschlagsfähigkeit ansieht – und damit als Attraktion für russische Raketen aus dem nicht sehr weit entfernten Gebiet Kaliningrad. Sollte es also ernst werden, wird von Redzikowo wohl nicht viel übr...