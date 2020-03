Kritik zeigt Wirkung

Zum Wochenbeginn hat die Berliner Polizei eine Kurzfassung des Zwischenberichts der »Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Fokus« im Internet veröffentlicht. Besagte Einheit war im Mai 2019 durch die Abteilungsleitung des Polizeilichen Staatsschutzes eingerichtet worden, um »die Ermittlungen zur Aufklärung der Serie rechtsextremistisch motivierter Taten in Berlin-Neukölln in veränderter Form fortzuführen und auch durch bisher nicht mit dem Fall befasste Ermittler zu überprüfen«. Obwohl es im Berliner Bezirk Neukölln nunmehr bereits seit Jahren zu schwersten Straftaten gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten sowie Migrantinnen und Migranten kommt, lässt die Aufklärung der offensichtlich von Faschisten begangenen Taten bisher auf sich warten. Dies gilt insbesondere für die Morde an Burak Bektas im Jahr 2012 und an Luke Holland 2015.

Insgesamt habe die »BAO Fokus« bisher 63 Straftaten überprüft, heißt es im Zwischenbericht. Darunter befänden sich ...