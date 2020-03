Hauptfeind »Sozialismus«

Es hat schon fast Tradition: Am Wochenende ließ sich US-Präsident Donald Trump von Ultrakonservativen in Maryland feiern. Der Staatschef war von der American Conservative Union (ACU) als Hauptredner zur »CPAC 2020«, der jährlich stattfindenden »Conservative Political Action Conference«, eingeladen.

Bereits am Eingang prangte die Kampfparole des Wahljahres 2020: »Amerika gegen Sozialismus«. Unter dem Motto versammelten sich an den letzten drei Februartagen rund 20.000 in- und ausländische Ultrakonservative, salonfähige Faschisten sowie die stets rührige US-Waffenlobby zum »Jamboree«, wie die New York Post schrieb – sonst ein Ausdruck für traditionelle Pfadfindergroßlager. Genau dieser Bezug hatte die Aktionskonferenzen 2016 und 2017 ausgezeichnet: Als keiner Trump als Präsidentschaftskandidaten auf dem Zettel hatte, ebnete ihm unter anderem die CPAC den Pfad ins Weiße Haus.

Und so betrat am vergangenen Sonnabend ein strahlender Trump wieder die Bühne der C...