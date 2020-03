General im Gesundheitsministerium

Das Coronavirus macht vielen Menschen angst. Zum Teil reagieren sie hysterisch auf Personen, die sich möglicherweise infiziert haben könnten. Hamsterkäufe sind an der Tagesordnung. Vor vielen Apotheken stehen Schilder mit dem Hinweis, dass es keinen Zweck habe, nach Schutzmasken und Desinfektionsmitteln zu fragen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird sich in der Situation vielleicht gedacht haben, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt. Er fordert vom Haushaltsausschuss des Bundestages eine ganz besondere Planstelle. Die Leitung der neuen Abteilung 6 »Gesundheitssicherung, Gesundheitsschutz, Nachhaltigkeit« in seinem Ministerium möchte er gerne mit einem Soldaten besetzen. Es ist natürlich kein einfacher Soldat, sondern ein Generalarzt. Es ist ja auch keine normale Planstelle, sondern eine der Besoldungsgruppe B 9. Damit bekleidet man nach dem Staatssekretär das dritthöchste Amt innerhalb der Beamtenhierarchie der Bundesrepublik Deutschland. Ohn...