Entscheidung in Erfurt

Höcke gegen Ramelow heißt das Duell am Mittwoch im Landtag in Erfurt. Die Thüringer AfD schickt ihren Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke in die Ministerpräsidentenwahl, wie die AfD-Fraktion am Montag mitteilte. Höcke tritt damit gegen den Linke-Politiker Bodo Ramelow an, der auf eine Wiederwahl hofft. Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen fehlen allerdings vier Stimmen zur Mehrheit. Bei der Linken setzt man daher weiter auf »Abweichler« aus der Union. Er sei optimistisch, dass Ramelow im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten und Chef einer Minderheitsregierung aus Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen gewählt werde, erklärte Thüringens Linke-Pressesprecher Paul Becker am Montag gegenüber jW. Auch die Union sei schließlich »an stabilen Verhältnissen interessiert«. Wenn die Wiederwahl Ramelows scheitere, »streben wir sofortige Neuwahlen an«, so Becker.

Mit der Wahl Ramelows könnte die bereits einen Monat andauernde Krise im Freistaat beendet werden...