Salvini will Epidemie nutzen

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA vom Montag sind in Italien bisher 34 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben, mehr als 1.600 haben sich infiziert. Damit ist das Land das in Europa am stärksten betroffene. Als Reaktion verabschiedete die Regierung aus Sozialdemokraten des Partito Democratico (PD) und der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) ein Dekret mit umfangreichen Maßnahmen. Der Leiter des Zivilschutzes, Angelo Borrelli, informierte, dass fünf Millionen Schutzmasken verteilt werden sollen. Mehrere Bürgermeister der größten und bevölkerungsreichsten Gemeinden in der Lombardei kritisierten das Paket, da in diesem Maßnahmen für »einen wirtschaftlichen Ausgleich« fehlten.

Regierungsvertreter appellierten, in dieser Notsituation die politischen Auseinandersetzungen ruhen zu lassen. Der Chef der rassistischen Lega, Matteo Salvini, nimmt die Epidemie jedoch zum Anlass, seine Attacken auf die Regier...