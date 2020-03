»Wir sind keine Partei wie jede andere«

Ein Blick in den Reader, der die Diskussionsbeiträge von Gliederungen und einzelnen Mitgliedern der Partei im Vorfeld der Strategiekonferenz zusammenfasste, vermittelte den Eindruck, an diesem Wochenende würde es vor allem um den als krisenhaft wahrgenommenen Zustand der Partei Die Linke gehen. Davon war hier in Kassel aber eigentlich gar keine Rede mehr. Woran lag das? Wie fällt Ihr Fazit aus?

Die Strategiekonferenz war erfolgreich. Wir haben eine viel höhere Zahl an Rückmeldungen bei den inhaltlichen Beiträgen im Vorfeld gehabt als erwartet. Wir hatten mit 20 bis 30 Beiträgen gerechnet, am Ende war es die zehnfache Menge. Wir hatten zunächst rund 300 Genossinnen und Genossen bei der Konferenz erwartet. Schon Wochen vorher gab es aber viel mehr Anmeldungen. Es gab am Ende eine lange Warteliste, das Feedback war enorm. Das zeigt natürlich, dass es Gesprächsbedarf gibt. Aber die Partei sagt auch: Wir wollen das nach vorne diskutieren. Es gab in den letzten...