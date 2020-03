Schaden durch Hilfe

Seit am 21. Oktober 2016 das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) vom Bundestag verabschiedet wurde, das am 1. Juli 2017 in Kraft trat, reißt die Kritik daran nicht ab. Rundweg alle Organisationen und Berufsverbände, in denen sich Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter selbst organisiert haben, lehnen das »Schutzgesetz« und die darin enthaltenen Reglementierungen sogar gänzlich ab. Gleiches gilt auch für die Mehrheit der Verbände und Hilfsorganisationen, die wie die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) in der Beratung von Prostituierten tätig sind.

Auch am morgigen Dienstag, an dem der Internationale Tag für die Rechte der Sexarbeitenden mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin begangen werden soll, werden sich die von den staatlichen Repressionsmaßnahmen Betroffenen versammeln. Sie werden erneut gegen das Gesetz, das angeblich zu ihrem Schutz auf den Weg gebracht wurde, protestieren.

