Konsortium stellt »NortH2«-Projekt vor

Die Niederlande planen mit »NortH2« in Eemshaven am Dollart das größte »grüne« Wasserstoffprojekt der Welt. Hinter dem Vorhaben steht ein Konsortium, an dem der Ölmulti Shell, der Hafenbetreiber »Groningen Seaports« und der staatseigene Versorger »Gasunie« (Gasunion) beteiligt sind. Das teilten die drei Firmen am Donnerstag in Groningen mit. Zunächst muss aber eine Machbarkeitsstudie erweisen, ob das gigantische Projekt überhaupt realisierbar ist.

Um jenen nachhaltig erzeugten Wasserstoff zu produzieren, benötigt »NortH2« Energie. Für die sollen zwischen 1.000 und 1.500 neue Windräder in der Nordsee sorgen, wie der Sender RTV Noord am Freitag online berichtete. Sie sollen schon 2030 die gleiche Menge Strom liefern wie alle heutigen Windparks in den Niederlanden an Land und auf See zusammen. Geht es nach den Planern, werden es 2040 dann so viele sein, dass sie mit zehn Gigawatt theoretisch 12,4 Millionen Haushalte versorgen könnten. Das wäre doppelt so vie...