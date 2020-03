Und die Mauern stürzten ein

In den traditionellen afrikanischen Gesellschaften war der »Griot« jemand, der die Geschichte des Stammes im Gedächtnis behielt und als Erzähler oder Sänger mündlich überlieferte. Er gab weiter, was es Wissenswertes über Könige, Kriege und herausragende Ereignisse zu berichten gab, die sein Volk als Gemeinschaft, Nation oder Stamm auszeichneten.

Vor einigen Wochen ist die Frau, die sich in der schwarzen Gemeinde als »Sister Marpessa« einen Namen gemacht hat, in die Welt der Wesen zurückgekehrt, nachdem sie jahrzehntelang hart als Griot für den »Black Tribe«, den Stamm der Schwarzen in den USA gearbeitet hatte.

Sister Marpessa lebte in einer Kleinstadt im Bundesstaat Delaware an der Ostküste der USA. Ihre Arbeit war Schreiben, vor allem über die Freiheitskämpfe der Schwarzen. Sie hatte schon über Gefängnisse und Gefangene geschrieben, lange bevor die Masseninhaftierungen zu einer »Sache« wurden, zum Thema schlechthin.

Seit den 1990er Jahren veröffentlichte...