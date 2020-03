Wenig Lust auf Mäßigung

Die Spitze der sächsischen AfD zeigt sich mit dem Ergebnis ihrs Parteitages zufrieden. Er sei »einig, patriotisch und geschlossen« verlaufen, hieß es am Samstag abend auf der Facebook-Sseite der ultrarechten Partei. Bei genauerem Hinsehen kann man zu einer anderen Bewertung gelangen.

In seinem Grußwort an die gut 400 Delegierten im Zentralgasthof in Weinböhla übte sich der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, in den üblichen rhetorischen Formulierungen. Erwartungsgemäß bescheinigte er seiner Partei, keine politische Mitverantwortung für den rassistisch motivierten Anschlag in Hanau zu tragen. Dort hatte Tobias Rathjen am 19. Februar neun Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und sich selbst getötet. Laut Umfragen des Instituts Kantar im Auftrag von Bild am Sonntag geben 60 Prozent der Befragten der AfD eine Mitverantwortung für die Tat. Gauland sprach in diesem Zusammenhang von »maßlosen« und »perfiden« Angriffen auf seine Par...