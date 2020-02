Die Tripoli-Regierung: »International anerkannt«?

Es ist allgemein üblich und auch nicht ganz ohne sachliche Berechtigung, die sogenannte Regierung der Nationalen Verständigung (»Government of National Accord«, GNA) in der libyschen Hauptstadt Tripoli als »international anerkannt« zu bezeichnen. In der Praxis verliert dieses routinemäßig mitgeschleppte Attribut aber immer mehr an Realität. Der Warlord Khalifa Haftar, der sein Hauptquartier in Bengasi im Osten des Landes hat, dessen Privatarmee aber schon fast in den Vororten von Tripoli steht und wahlweise den Hafen der Hauptstadt oder ihren kaum noch funktionsfähigen internationalen Flughafen mit Artillerie beschießt und mit Drohnen angreift, wird heute von den meisten internationalen Akteuren schon als gleichwertiger Partner behandelt. Andererseits findet die GNA in Tripoli, abgesehen von der Türkei und dem kleinen arabischen Fürstentum Katar, kaum noch praktische Unterstützung, die es schon zur Erhaltung seiner bloßen Existenz dringend nötig hätte.

Zu...