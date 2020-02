Selbstbewusste Kabylen

Immer dann, wenn während des »Hirak«, den seit über einem Jahr anhaltenden Protesten in Algerien, die blau-gelbe Fahne des MAK oder die blau-grün-gelbe Fahne der Kabylen gezeigt wurde, kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Das Kürzel MAK steht für »Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie« (Bewegung für die Selbstbestimmung der Kabylei). Die Fahnenträger wurden in der Regel festgenommen. Einige kamen bald schon wieder frei, andere erst nach einer Amnestie, die der seit Dezember 2019 amtierende neue Präsident Abdelmadjid Tebboune kürzlich verfügt hat. Zweifellos ist der Hirak vor allem eine Demokratiebewegung, ein Aufstand gegen verkrustete Strukturen und eine durch und durch korrupte politische Klasse. Forderungen nach einer Autonomie oder Unabhängigkeit der Kabylei spielen bisher nur eine untergeordnete Rolle. Das könnte sich in Zukunft aber ändern.

Die Kabylei ist eine Region zwischen dem Mittelmeer und den Hochplateaus in...