Krise ist hausgemacht

Die EU-Kommission hat Deutschland erneut aufgefordert, mehr zu investieren. Während die Bilanzdefizite in vielen Ländern der EU größtenteils korrigiert worden seien, gäben hohe Haushaltsüberschüsse weiterhin Anlass zur Sorge, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch in Brüssel. Überschüsse verzeichneten demnach vor allem Deutschland und die Niederlande.

Der BRD attestierte die Kommission lediglich »begrenzte Fortschritte« bei der Umsetzung ihrer wirtschaftspolitischen Empfehlungen für 2019. Investitionen besonders in nachhaltigen Transport, Energienetzwerke, bezahlbaren Wohnraum und Breitbandinternet seien nicht ausreichend gewesen. Die Brüsseler Behörde bemängelt nach wie vor einen zu hohen Leistungsbilanzüberschuss De...