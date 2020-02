»Die Menschenrechtsverletzungen gehen weiter«

Wie ist die Defensoría entstanden und wie ist ihre Arbeitsweise?

Wir haben uns einen Tag nach dem Beginn des Aufstands (am 18. Oktober 2019, jW) als freiwilliger Zusammenschluss von Jurastudierenden gebildet. Es ging darum, nicht nur an den Demonstrationen teilzunehmen, sondern unser Wissen zur Verfügung zu stellen. Diese Idee hat Fahrt aufgenommen, inzwischen beteiligt sich die ganze Rechtsfakultät, und die Unileitung unterstützt uns auch. Wir betreuen festgenommene Personen in Polizeiwachen und suchen Opfer von Polizeigewalt in öffentlichen Krankenhäusern auf, das heißt wir arbeiten hauptsächlich vor Ort. Außerdem betreiben wir eine Arbeitsgemeinschaft für das Verfassen von Strafanträgen.

Gegen welche Rechte verstoßen Polizisten in Chile besonders häufig?

Es gibt sehr viele unterschiedliche Menschenrechtsverletzungen, nicht nur Körperverletzungen bei Demonstrationen. Auch Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, Anwohner, Kinder und Jugendliche oder...