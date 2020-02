»Schwarze Sonne« grundsätzlich erlaubt

Das in der faschistischen Szene beliebte Symbol der aus drei verschränkten Hakenkreuzen bestehenden »Schwarzen Sonne« sorgt immer wieder für Irritationen. So führte ein Tattoo mit diesem sogenannten Sonnenrad auf dem Arm eines CDU-Politikers in Sachsen-Anhalt neben der Mitgliedschaft des Mannes im rechten Verein »Uniter« im Dezember 2019 zum Streit in der Landesregierung von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Auf Kritik stieß auch ein seit Oktober 2019 gezeigter Imagefilm der Stadt Ulm. Denn in dem Kurzfilm, mit dem sich die Kommune als vielfältige und internationale Stadt präsentieren wollte, ist kurz ein Mann zu sehen, der die »Schwarze Sonne« als Tattoo auf dem Nacken trägt.

In der Neonaziszene findet das Motiv als Tattoo – gerne auch im Gesicht oder auf der Glatze –, als Schmuckstück, auf T-Shirts oder Covern von Rechtsrock-CD vielfältige Verwendung. Doch auch bei Schmuckständen auf Mittelalter- und Weihnachtsmärkten taucht das Sonnenrad immer wieder...