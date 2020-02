»Technologie wird eingesetzt, um Profite zu maximieren«

In der aktuellen Digitalisierungsdebatte ist häufig von einer »technischen Revolution« die Rede. Wie passt das mit real recht niedrigen Produktivitätszuwächsen und Investitionsquoten zusammen?

Ob eine neue Technologie die Produktivität steigert oder die Investitionsquote erhöht, hängt von vielem ab. Produktivität ist die Antwort auf die Frage, wie lange man für die Produktion einer Sache braucht. Wenn ich in einer Stunde fünf Tische herstelle und dank einer Maschine plötzlich zehn, ist die Produktivität gestiegen. Damit sinken die Lohnkosten, denn der Lohn für die fünf Tische verteilt sich nun auf zehn. Der einzelne Tisch kann billiger verkauft werden. Diese Senkung der Produktionskosten ist eine zentrale Stellgröße für Unternehmen in der Konkurrenz um Profite. Man könnte also meinen, dass Unternehmen möglichst viel arbeitssparende Technologie anschaffen. Dem ist jedoch mitnichten so.

Warum?

Bei der Entscheidung für oder gegen den Einsatz einer neuen Tech...