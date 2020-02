Nicht das letzte Wort

Die Regierung des kanadischen Premierministers Justin Trudeau greift durch: Am Montag (Ortszeit) räumte die Königliche Berittene Polizei Kanadas eine Schienenblockade im Mohawk-Reservat von Tyendinaga, rund 200 Kilometer nordöstlich von Toronto. Medien waren bei der Räumung nicht zugelassen. Auf in den »sozialen Netzwerken« geteilten Videos ist jedoch zu sehen, wie Einsatzkräfte Demonstranten in Handschellen von einem bei den Gleisen errichteten Protestcamp wegtragen. Laut Medienberichten wurden zehn Protestierende festgenommen. Wenige Stunden nach der Räumung lief der Verkehr von Frachtzügen auf der wichtigen Verbindung von Ost- nach Westkanada sowie mit dem Norden der USA wieder an.

Am Sonntag war eine Frist ausgelaufen, die die Polizei von Ontario den Protestierenden gesetzt hatte. Sollten sie die Blockade nicht selbständig räumen, drohe ihnen die Festnahme sowie Anklage. Über mehr als zwei Wochen hatten Indigene und Unterstützer mit der Aktion gegen d...