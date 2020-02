Nicht sehr solidarisch

Leichter Zugewinn um 0,6 Prozentpunkte auf 9,1 Prozent, 13 Abgeordnete statt zehn im Landesparlament – bei der Partei Die Linke überwog nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg die Freude über das Ergebnis. Der Landesverband begrüßte am Montag via Twitter das »tolle Wahlergebnis« und fügte mit Blick auf den Wahlslogan der Partei hinzu: »Solidarische Stadt gewinnt!« Ob der Umgang miteinander in Fraktion und Partei bei Hamburgs Linken immer so solidarisch ist, kann allerdings bezweifelt werden.

Mit recht fragwürdigen Methoden ist es nämlich gelungen, den von der Fraktionsmehrheit als unbequem empfundenen linken Flügel weiter zu marginalisieren. So hat es der bisherige friedenspolitische Sprecher der Fraktion, Martin Dolzer, der außerparlamentarischen Bewegungen nahesteht, nicht erneut in die Bürgerschaft geschafft. Auch Finanzexperte Norbert Weber, der dieselbe Richtung vertritt, scheiterte mit seiner Kandidatur. Unter dem Strich ist zu konstatieren, dass dami...