Nach Russland geht es gegen China

Keine Atempause: Kaum wird »Defender Europe 2020« im Juli zu Ende gehen, dann steht den US-Streitkräften schon »Defender Pacific« bevor. Noch in diesem Herbst, so berichten es Militärportale, soll eine erste »Defender«-Verlegeübung den Transport von US-Truppen und -Kriegsmaterial über den Pazifik proben. Ziel ist der Aufmarsch nicht gegen Russland, sondern gegen China. Der hat seine besonderen Herausforderungen: Die Strecke über den Pazifik ist länger als die über den Atlantik – US-Militärs klagen über eine »Tyrannei der Entfernung« –, und es gibt, anders als in Europa, kein kontinentales Festland, das sich als Aufmarschrampe gegen den Rivalen nutzen ließe. Daher wird »Defender Pacific« diverse Pazifikinseln einbeziehen, insbesondere die einst von den Vereinigten Staaten verwalteten ehemaligen UN-Treuhandgebiete Palau, Mikronesien und die Marshallinseln, die bis heute eng mit Washington kooperier...