Die Wahrheit über den 23. Spieltag

Nach dem glanzvollen Auftritt gegen eine der ganz großen Nummern in Europa, Paris St. Germain, konnte man gespannt sein, wie die Dortmunder in den Bundesligaalltag zurückfinden würden. Gegen Bremen hatte man ja außerdem noch eine Rechnung offen, weil man von den Grün-Weißen aus dem Pokal gekickt worden war, wo die Bremer nach lauter desaströsen Auftritten gezeigt hatten, dass sie noch Fußball spielen können. Daher konnte man auch diesmal nicht sicher sein, was passieren würde. Und tatsächlich traten die Bremer, die nach ihrem Pokalfight wieder in den Abstiegsmodus verfallen waren und zuletzt alle Punkte herschenkten, erstaunlich stark auf – als ob ihnen die Borussia besonders liegen würde. Wieder drängten sie den Gegner in die eigene Hälfte und ließen keinem der Dortmunder Abwehrspieler allzu viel Zeit am Ball. Lucien Favre indes hatte die gleiche Elf aufgeboten wie gegen Paris, und wie es scheint, hat er jetzt die richtige Mischung im Mannschaftsverbund ...