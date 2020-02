EU-Länder für globale Steuerreform

Deutschland, Frankreich und andere EU-Länder versuchen politischen Druck für eine rasche weltweite Steuerreform aufzubauen, bei der auch Digitalriesen stärker zur Kasse gebeten werden. »Dieses Jahr müssen wir zu einer Entscheidung kommen«, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bei einem Treffen der Finanzminister der sogenannten führenden Industrie- und Schwellenländer (G 20) am Sonnabend in Riad. Auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire forderte einen Kompromiss bis Jahresende. Doch ihr Kollege Steven Mnuchin zeigte sich davon wenig beeindruckt. Die US-Regierung hat kein Interesse daran, dass »ihre« Amazon, Alphabet und Co. mehr Steuern zahlen.

Diese Unternehmen erwirtschaften enorme Gewinne in Regionen, in denen sie keinen offiziellen Firmensitz haben. Schätzungen zufolge zahlen sie dadurch nicht einmal halb soviel Steuern wie klassische Industriebetr...