Der Gute-Laune-Mann

Der Saal einer Kleinkunstbühne in der Altstadt von Poznan ist voll. Ungefähr 250 Leute sind am Freitag nachmittag zur Wahlveranstaltung von Robert Biedron in der westpolnischen Großstadt gekommen. Ungefähr zwei Drittel junge Leute unter 30, der Rest Personen im Rentenalter. Die mittlere Generation fehlt weitgehend.

Der Kandidat, im dunklen Anzug, eine kleine Anstecknadel in den polnischen Nationalfarben am Jackett, beginnt mit Danksagungen: an die »Freunde von Razem«. »Wo sind sie?« fragt er in den Saal, ein paar Arme gehen hoch. An die Leute seines ehemaligen Parteiprojekts »Frühling« – lebhafteres Johlen in einer anderen Ecke des Raums. Und an »die älteren Brüder im Glauben«, die Anhänger des postsozialistischen »Bündnisses der demokratischen Linken«.

Den Ausdruck hatte einst Papst Karol Wojtyla für die Anhänger des Judentums geprägt, aber das bleibt auch Biedrons einzige Anleihe beim katholischen Gedankengut an diesem Nachmittag. Statt dessen versprich...