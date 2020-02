Vertrauen erwerben

Die Brandenburger Linkspartei ist am Wochenende in Templin zu ihrem zweitägigen Landesparteitag zusammengekommen. Vor rund 120 Delegierten warb die bisherige Linke-Landesvorsitzende Diana Golze für mehr Geschlossenheit und gemeinsames Handeln in der Partei, die bei der Landtagswahl im September 2019 eine katastrophale Niederlage erlitten hatte. So war der Stimmenanteil der Linkspartei, die bis dahin zusammen mit den Sozialdemokraten um Ministerpräsident Dietmar Woidke regiert hatte, um 7,9 Prozentpunkte auf nur noch 10,7 Prozent zusammengesackt.

Zu einem Grußwort war Klaus Lederer, seit Dezember 2016 Kultur- und Europasenator in Berlin, nach Templin gekommen, um über die Erfahrungen seines Landesverbandes nach der Wahlniederlage 2011, zu der es nicht zuletzt wegen der Privatisierungspolitik des »rot-roten« Senats unter dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) gekommen war, zu berichten. Sein Landesverband habe seinerzeit glaubhaft gemacht, dass ...