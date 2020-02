Kampf um Nanjing

Während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs (1937–1945) richteten japanische Truppen im Zeitraum von Dezember 1937 bis Januar 1938 in Nanjing unter chinesischen Kriegsgefangenen und der Bevölkerung ein Blutbad an (»Massaker von Nanking«). 82 Jahre später scheinen die revisionistischen Rechten den innerjapanischen Kampf um die Deutungshoheit für sich zu entscheiden.

An einem Januartag besteige ich in einem Vorort von Tokio den Zug, um westwärts in die japanischen Alpen zu fahren. Reisen in die Provinz sind hierzulande stets Begegnungen mit einer anderen Zeit und einer anderen Welt – wo Japan noch es selbst sein kann. Mein Besuch gilt dem Historiker Tokushi Kasahara, einem der letzten bedeutenden Spezialisten für die Geschichte des Massakers von Nanjing in Japan. 82 Jahre ist es nun her, dass die japanische Armee wochenlang in der damaligen Hauptstadt der Republik China wütete und Teile davon in Schutt und Asche legte. Und noch immer ist die Geschicht...