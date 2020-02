»Fixierung auf Parlament führt in Sackgasse«

SPD und Grüne steuern bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg am Sonntag offenbar auf eine satte Mehrheit zu. Die Bilanz der Regierungsarbeit fällt allerdings nicht gut aus. Was kritisieren Sie?

Der Senat macht eine Politik, die nicht an den Interessen der Mehrheit, sondern weitgehend an denen der großen Konzerne orientiert ist. Das zeigt sich zum Beispiel in einer auf spekulationsorientierte Investoren zugeschnittenen Bau- und Wohnungspolitik. Rund 700.000 Quadratmeter Büroraum stehen leer, der Senat baut zuwenig Sozialwohnungen, lehnt aber den Mietendeckel ab. Weitere Minuspunkte sind die degradierende Behandlung von Hartz-IV-Beziehern, rassistische Polizeikontrollen, die an einer vermeintlichen »Exzellenz« orientierte Wissenschaftspolitik oder die zunehmende Militärforschung im sogenannten Dual-use-Bereich und vieles mehr. Es darf nicht sein, dass in einer reichen Stadt jeden Winter Obdachlose erfrieren und viele Menschen schlicht keine Lebensperspektive ...