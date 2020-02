Teilnahme abgebrochen

Der Widerstand gegen die »Reform« des Rentensystems bleibt das wichtigste politische Thema in Frankreich. Am Donnerstag gingen erneut einige hunderttausend Menschen auf die Straße, um gegen das Projekt von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Die CGT, mit rund 650.000 Mitgliedern zweitgrößte Gewerkschaft des Landes, hatte einen Tag zuvor die von Macrons rechtskonservativem Premierminister Édouard Philippe einberufene »Konferenz zur Finanzierung« des Rentensystems unter Protest verlassen. Catherine Perret, die Nummer zwei der CGT, erklärte im Sender Radio Classique: »Wir haben in dieser Runde nichts mehr zu suchen. Wir werden im März unsere eigene Konferenz organisieren, weil wir ernste Angebote zur Finanzierung der Renten zu machen haben.« Die CGT werde sich »nicht an der Gestaltung einer Reform beteiligen, die wir im Prinzip ablehnen«.

Die großen Gewerkschaften – die christsoziale CFDT ausgenommen – hatten für Donnerstag nachmittag zum zehnten Mal ...